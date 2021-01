Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha parlato nel corso di Calciomercato – L’originale. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli vuole prendere Zaccagni in una operazione stile Rrahmani, ovvero acquistandolo ora e lasciandolo in prestito fino a giugno. Ha un impegno morale con l’Hellas Verona, con cui vorrebbe formalizzare l’accordo in questa sessione di mercato per avere l’ala a giugno”.