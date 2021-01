Dalla Polonia – Milik in crisi anche con la fidanzata Jessica: la coppia separata anche a Natale

Arek Milik non sembra essere in crisi solo con il Napoli. L’attaccante polacco è ormai separato in casa con il club di Aurelio De Laurentiis, i problemi del numero 99 però sembrano non riguardare solo il calcio. Secondo il portale polacco “Super Express” pare che negli ultimi mesi si siano incrinati anche i rapporti con la sua storica fidanzata Jessica Ziolek.

A quanto pare, i due avrebbero trascorso lontani gli ultimi mesi comprese le vacanze di Natale. La crisi sembra durare da oltre due mesi con il rapporto che potrebbe essersi incrinato definitivamente.