CdS – Gattuso carica la squadra: “Andiamo a battagliare!”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, scrive sul periodo negativo del Napoli e riporta le parole che Gattuso avrebbe detto ai suoi per incitare la squadra. Ecco quanto riportato:

“E allora andiamo a battagliare: è l’espressione con cui Gattuso si è rivolto alla squadra nel corso degli allenamenti di ieri e giovedì, e questa è anche l’unica possibilità che ha ilo Napoli per provare a cancellare un periodo che dal 16 dicembre a oggi, e dunque nella notte di San Siro in poi, racconta tre sconfitte (Inter, Lazio, Spezia); un pareggio all’ultima, pericolosissima curva (Torino); e una sola vittoria (Cagliari)”.

“Quattro punti sui 15 disponibili: bottino estremamente misero, non c’è che dire, ma domani per la sfida con l’Udinese è ovvio che Gattuso si aspetti una reazione. Per l’ennesima volta dopo l’ennesima scossa. Facciamo anche dopo l’elettroshock di domenica: ha urlato, Gattuso, provando ad alimentare un fuoco che dovrà risvegliare i suoi sia domani, sia mercoledì in occasione della gara con l’Empoli di Coppa Italia e domenica prossima con la Fiorentina“.