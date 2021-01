Zoff: “Al Napoli manca un tipo di calciatore. Contro l’Udinese serve subito una risposta”

Dino Zoff, ex portiere del Napoli e della Nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“La Juventus ha una rosa da primato e si sta riprendendo. Il Napoli è forte, ma se non butti la palla dentro possiamo parlare per ore. Contro lo Spezia hanno creato tanto e uscire con una sconfitta risulta pesante. Non so a cosa sia dovuto, ma qualcosa è mancato. I veri bomber riescono ad avere la dote di segnare e centrare sempre la porta. Al Napoli probabilmente sta mancando questo tipo di calciatore. Il rigore non c’era, è vero ma non deve essere un alibi. Contro l’Udinese serve subito la risposta”.