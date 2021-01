Sky – Ghoulam via solo a titolo definitivo, nessun prestito

L’esperto di mercato di Sky Sport, Manuele Baiocchini ha rilasciato alcuni aggiornamenti in merito al Napoli, in particolare al calciomercato. Di seguito quanto evidenziato:

“Il Napoli deve aspettare che gli arrivino offerte per poi agire sul mercato in entrata. Ghoulam? La società azzurra non lo lascerà andare in prestito, vuole venderlo a titolo definitivo. Il suo sostituto, Emerson Palmieri, costa tanto e su di lui ci sono più pretendenti come Roma e Inter”.