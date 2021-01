Rai – Malcuit non rientra nei piani della Fiorentina. Nessuna offerta per Ghoulam

Il giornalista della Rai, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”. Ecco le sue parole sul calciomercato azzurro.

“Milik aveva scelto la Juve a ottobre e la rottura tra De Laurentiis e gli entourage è arrivata per questo. De Laurentiis si è sentito tradito perché c’era l’accordo con la Fiorentina per la cessione ma Milik rifiutò. Lui non vuole andare a Firenze.

Milik piace anche a Pirlo. Il polacco non va alla Juventus perché i bianconeri non possono soddisfare le richieste di De Laurentiis visto che ha già acquistato Reynolds in sinergia con il Benevento.

Malcuit non rientra nei piani della Fiorentina, parole di Pradè. Il Napoli vorrebbe fare cassa cedendo Ghoulam, ma non arrivano offerte per il terzino algerino”.