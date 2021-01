Ds Empoli, Accardi: “Giocare a Napoli è un premio per i nostri giocatori, anche se l’avversario è superiore”

Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a ‘Orme Azzurre’, la trasmissione in onda tutti i giovedì in collaborazione tra PianetaEmpoli.it e Orme Radio. All’interno della sua intervista ha anche commentato la gara che si disputerà al ‘Maradona’ fra Napoli e Empoli, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco quanto evidenziato:

“La Coppa Italia è sfida che può dar fastidio? Non lo è, semmai è un riconoscimento per molti dei nostri calciatori visto che non hanno mai disputato una partita al San Paolo. Nonostante l’avversario sia superiore a noi, è giusto godersi la sfida e poi penseremo al Campionato”.