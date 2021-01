Milik, l’agente: “Ho la sensazione che il Napoli preferisca perderlo a zero. Il mancato rinnovo? Voleva una nuova esperienza”

Milik-Napoli è una telenovela che non finisce ancora. L’attaccante si guarda in giro per cercare squadra e non perdere l’Europeo, mentre, gli azzurri non vogliono abbassare le pretese. Sull’argomento è intervenuto Fabrizio De Vecchi, che gestisce il polacco insieme all’agente David Pantak, ai microfoni del quotidiano spagnolo As:

“Perchè è saltato il passaggio all’Atletico Madrid? Perchè il Napoli ha respinto l’offerta degli spagnoli, il club azzurro chiede molto più denaro rispetto all’offerta dell’Atletico.

I rapporti con la società? Arek si è comportato da professionista, allenandosi due volte al giorno. Il Napoli lo ha messo fuori rosa ed ha intrapreso azioni legali contro il calciatore. Ho quasi la sensazione che si preferisca perderlo a zero piuttosto che incassare cifre importanti a gennaio.

La scelta di non rinnovare? Era legato alla squadra e alla città, ci ha riflettuto molto. Alla fine è prevalsa la voglia di vivere una nuova esperienza, credo sia un suo diritto”.