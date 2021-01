Lirola a un passo dall’OM, ora la Fiorentina potrebbe concretizzare il suo interesse per Malcuit!

Stando alle ultime notizie di calciomercato, arrivano novità sulla trattativa che porterebbe il calciatore della Fiorentina, Pol Lirola, a vestire la maglia dell’Olympique De Marseille. Le parti stanno lavorando per definire l’accordo che al momento prevede un prestito da 500mila euro con 13 milioni per il diritto di riscatto, e il prestito sarà per 6 mesi anche se inizialmente l’OM ne avesse chiesti 18. Inoltre, la trattativa è stata voluta sia dal ds Longoria che da Villas-Noas, tecnico della squadra francese. Ora si aspetta solo il via libera da parte della Fiorentina, mentre l’AVB vorrebbe il trasferimento del calciatore al più presto e per questo motivo c’è fretta a chiudere la trattativa da parte dell’Olympique De Marseille.

Questo trasferimento, però, potrebbe portare i viola a stringere su Kevin Malcuit visto che già in precedenza avevano mostrato interesse verso il terzino partenopeo.