Julio Velazquez: “Fabian è giovane, può capitare una stagione negativa. La posizione ideale è da mezz’ala”

L’ex allenatore dell’Udinese Julio Velazquez è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Fabiàn? Per me è un top player, ha tantissima qualità, ha fatto già benissimo e che può fare meglio. Ha condizione e qualità per una carriera bellissima, dobbiamo ricordare che ha 24 anni ed è normale che in una stagione ci sono situazioni di alti e bassi. Normale prendere qualche fase difficile, ma lui ha la qualità per girare. Può essere che la posizione non sia ideale per lui, la sua posizione ideale è la mezzala”.