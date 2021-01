L’ex allenatore della Francia Raymond Domenech fa ancora parlare di sé, stavolta a causa di alcune dichiarazioni fatte in conferenza stampa riguardanti il mercato. Di seguito le controverse parole del tecnico del Nantes:

“Mercato? Mi sarebbe piaciuto prendere Maradona, ma è morto. È così. La finestra di mercato per me, ma come per tutti gli allenatori, è una ferita”.