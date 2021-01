De Luca annuncia: “Tessera per tutti i cittadini vaccinati, ci auguriamo che serva per andare a teatro e al cinema”

Vincenzo De Luca, Governatore della Regione Campania, ha annunciato un’importante novità riguardante i cittadini che faranno la vaccinazione contro il Covid 19:

“Noi dobbiamo fare in Campania 4 milioni e 200 mila vaccini per avere un risultato apprezzabile. Siccome con i vaccini attuali dobbiamo fare il richiamo, noi dobbiamo fare 8 milioni e 400 mila vaccini, è uno sforzo gigantesco che richiederà in Campania una capacità di organizzazione, una tenacia assoluta, senza distrazioni. Se noi facciamo 20 mila vaccini al giorno, significa che dobbiamo raddoppiare la cifra attuale, noi arriviamo a 600 mila vaccini al mese. Per arrivare a 4 milioni e 2, arriviamo in estate, ma dobbiamo fare la doppia vaccinazione. È chiaro che quelli che fanno il richiamo, si uniranno a coloro che devono fare la prima dose. Arriveremmo a novembre-dicembre per finire tutto, ma con il personale che abbiamo, dobbiamo fare un miracolo. Manteniamo comportamenti rigorosi, vi chiedo aiuto per fare tutto ciò, autodisciplina. Vi ricordo che dobbiamo stare più attenti di altri. A tutti i cittadini che faranno la vaccinazione, daremo una tessera con un chip, ci auguriamo che tra qualche mese possano esibire questa tessera per andare al teatro, al cinema avendo la testimonianza di avvenuta vaccinazione. Questo arriverà dopo il richiamo”.