Cassano: “Rino vuole un Napoli avvelenato e ‘cazzuto’, ma la squadra non lo segue”

Antonio Cassano, ospite di Bobo Vieri sul canale Bobo TV su Twitch insieme a Vieri, Adani e Ventola, ha parlato del Napoli e del suo mister, Gattuso:

“Se il Napoli vince contro lo Spezia 7-1 o 8-2, nessuno può dire niente perché ha tirato 30 volte in porta e si è mangiato l’impossibile. Gattuso dice delle cose molto importanti: questa squadra qui non ha preso il carattere dell’allenatore. Lui vuole grande qualità, ma non riesce a far capire la cattiveria alla squadra nel difendere e nell’attaccare, quello in cui era bravo Gattuso quando giocava. Rino vuole un Napoli avvelenato e cazzuto“.