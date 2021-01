Berardi infortunato: l’attaccante del Sassuolo salterà ancora una volta la sfida con la Juventus

La maledizione per Domenico Berardi continua a tormentarlo. L’attaccante del Sassuolo è uscito anzitempo per infortunio nella sfida contro il Genoa di mercoledì e salterà il match contro la Juventus di domenica sera. Per l’ennesima volta.

Berardi infatti già cinque volte (con questa saranno sei) ha dovuto dare forfait per la sfida contro la Juventus. Per due volte era squalificato, mentre le altre quattro sono tutte per infortunio.