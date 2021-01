Bargiggia: “La Juventus va a rilento per Milik. Il colpo potrebbe arrivare a fine mercato”

Il giornalista Paolo Bargiggia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia in merito all’argomento Juve-Milik. Di seguito quanto evidenziato:

“La Juventus temporeggia per Milik, anche perchè spera in un allentamento da parte di De Laurentiis entro la fine del mercato. Il club bianconero spera di poter acquistare l’attaccante a poco, come 4-5 milioni a pochi giorni dalla fine del mercato invernale. C’è un feeling particolare tra il polacco e la Juventus, d’altronde quest’ultima aspetta Milik per questo mercato”.