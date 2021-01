UU – Il Napoli batte un record negativo: mai così tanti Expected Goals in una sconfitta

Come riportato dal data analyst Alfredo Giacobbe per la redazione de L’Ultimo Uomo, il Napoli ha battuto un record in negativo nella partita contro lo Spezia. Infatti, gli azzurri non hanno mai prodotto così tanti Expected Goals (4.7) in una sconfitta, da quando viene raccolto questo dato (stagione 2015/16). La cosa più curiosa, è che il precedente record apparteneva proprio al Napoli, per la partita persa contro il Lecce per 2-3 (4.2 xG). Gli Expected Goals sono una misura della probabilità che ha un determinato tiro di essere trasformato in goal, calcolato tramite un modello matematico. E alla matematica non si sfugge.

