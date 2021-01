Sky – La Juventus ha trovato il partner per Reynolds: il talento statunitense vicino al Benevento

La Juventus pesca in USA. I bianconeri stanno seguendo da tempo Bryan Reynolds, terzino destro classe 2001 del Dallas. Il giocatore statunitense però ha il passaporto extracomunitario e la Juventus non ha lo slot libero e, quindi, non può tesserarlo.

Per questo motivo, la società bianconera stava cercando una squadra con cui acquistare in sinergia Reynolds. Sembrava averla trovata nel Cagliari, ma i sardi si sono tirati indietro. Ma, come detto da Gianluca Di Marzio nel corso di Calciomercato – L’originale a Sky Sport, adesso si è fatto avanti il Benevento.

La società campana avrebbe già fatto l’offerta di 7 milioni di dollari al Dallas con la formula del prestito con obbligo di riscatto e il classe 2001 è a un passo dal giocare in Italia. Ovviamente, il Benevento avrà Reynolds in squadra fino a giugno e poi lo cederà alla Juventus.