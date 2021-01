80 tiri e 6 gol nelle ultime cinque partite, ma per qualcuno Gattuso va esonerato

Davvero strano il calcio, dove tutto viene offuscato dal risultato. E allora chissene del bel gioco, dell’equilibrio e della razionalità. Tutto quello che importa è vincere. No, troppo semplice ragionare in questo modo. Certo, i risultati sono la componente più importante del gioco del calcio, ma le analisi vanno condotte con raziocinio. E a Napoli nelle ultime ore ciò non sta accadendo.

Dopo la sconfitta per 1-2 contro lo Spezia la critica ha investito ferocemente Rino Gattuso. Addirittura c’è chi ne chiede l’esonero. Al tecnico viene contestato il rendimento della squadra nelle ultime 5 partite (Inter, Lazio, Torino, Cagliari e appunto Spezia), nel quale il Napoli ha raccolto soltanto 4 punti e ben 3 sconfitte. Va detto chiaramente: aver raccolto così poco in questo scorcio di campionato mette il Napoli in una posizione complicata di classifica, fuori dalla zona Champions League e abbandonando le residue speranze di rientrare nella lotta scudetto. Un vero peccato visto il potenziale della squadra.

NAPOLI IN DIFFICOLTÁ, GATTUSO VA DAVVERO ESONERATO?

Gattuso ha chiaramente qualche colpa. La scelta di lasciare Petagna in panchina contro i liguri non ha convinto, tant’è che per sbloccare la partita è poi servito l’ingresso del centravanti. Ma in campo vanno pur sempre i calciatori. Il compito di un allenatore è quello di mettere in campo la squadra nel miglior modo possibile, fare in modo che ogni calciatore si esprima al massimo delle proprie potenzialità. E se il Napoli si è presentato 27 volte davanti la porta dello Spezia, riuscendo a realizzare solo una delle tantissime occasioni avute, la colpa non può essere di Gattuso. Non è colpa di Ringhio se Elmas e Llorente fanno il giochino del ‘tiro io, tiri tu‘ a 4 metri dalla porta, senza poi concludere. Senza la cattiveria agonistica che invece ha fatto grande il Gattuso allenatore. Ed è proprio questo ciò che oggi manca: concretizzare sotto porta.

Ampliando il raggio di veduta, nelle ultime cinque gare il numero di tiri del Napoli è stato addirittura di 80 tentativi, di cui 40 nello specchio della porta, per soli 6 gol segnati. In pratica il Napoli segna un gol ogni 13 occasioni. Decisamente pochi. Troppo per pensare che quella azzurra possa essere una squadra in grado di lottare per lo scudetto. Ma anche abbastanza per far capire che il reale problema del Napoli non si trova in panchina.

Pasquale Giacometti