Napoli ko, serve confronto tra Gattuso e De Laurentiis per curare la “schizofrenia”

Il Napoli ha perso contro lo Spezia per 1-2, che nonostante le tantissime occasioni create non sono riusciti a portare a casa punti. La Gazzetta dello Sport di oggi ha commentato la sconfitta, sottolineando come nessuno sia immune da critiche. Per chiarire meglio la sua situazione, il Napoli deve sdraiarsi sul lettino dello psichiatra per provare a curare la schizofrenia, aggiunge la rosea. Inoltre, spiega come Gattuso non sia il capro espiatorio e che non a caso non abbia ancora firmato il rinnovo. Senza garanzie tecniche sul progetto, Rino non va in là. Per questo serve un faccia a faccia tra lui e De Laurentiis.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI