La Juventus prova ad affondare per Milik in questa sessione di mercato

La Juve ha bisogno di un attaccante, e oltre alle piste Llorente e Quagliarella, torna di moda quella per Milik. Come scrive Tuttosport nell’edizione odierna, i bianconeri starebbero cercando di chiudere subito, per gennaio, l’accordo per la punta polacca. Le richieste del Napoli sono alte, 15 milioni, cifra che la Juventus per ora non sarebbe disposta a spendere, ma l’impressione è che la volontà del giocatore possa fare la differenza. Manca l’intesa tra i due club, con la Juventus che spera in uno sconto da parte di De Laurentiis per avere a disposizione Milik già in questa sessione di mercato.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI