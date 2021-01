Diramati i nomi dei candidati alla squadra dell’anno su Fifa 21: l’unico azzurro è Insigne!

La EA ha diramato la lista ufficiale di tutti i candidati al team dell’anno in FIFA 21, nota piattaforma di gioco per gli appassionati di calcio. Presenti tutti i più grandi della scorsa stagione, da Messi a Ronaldo passando per Neymar e Mbappé.

Presenti anche tanti giocatori di Serie A tra cui: Theo Hernandez, Papu Gomez, Luis Alberto, Gosens, Caputo, Immobile e infine Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è l’unico azzurro presente in lista.

La prossima settimana verrà definito l’undici titolare della squadra dell’anno. Per le votazioni proprio la EA ha permesso a tutti di votare un giocatore per ruolo e comporre la propria squadra ideale.