Corbo lancia la critica: “Gattuso si ostina a cercare cloni di Mertens”

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo ha commentato con queste parole la prestazione del Napoli, focalizzandosi sul ruolo di Lozano.

I CLONI DI MERTENS – “Alla felice invenzione di Mertens al posto di Higuain si insiste nel cercare l’ennesimo clone del virtuoso belga. Lozano è un brevilineo dotato di partenza sprint come i centometristi, inchiodarlo sotto porta vuol è come rinunciare alla sua migliore dote. Sono passati 58 minuti per aspettare Petagna, una formula offensiva più armonica, il suo gol. Tra un rigore fortemente dubbio e le amnesie difensive, il resto è solo una vampata d’ira dell’onesto Gattuso