Bruscolotti su Napoli-Spezia: “Andava schierato Petagna, i tiri in tribuna non contano”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex capitano del Napoli, Giuseppe Bruscolotti, che ha commentato la sconfitta dei partenopei rimediata contro lo Spezia. Ecco quanto riportato:

“A Cagliari il Napoli aveva vinto e la squadra che vince non si cambia mai. Perché non schierare un centravanti? Per me Petagna andava messo in formazione. Poi, vorrei aggiungere che è vero che il Napoli abbia calciato in porta ma non nello specchio. Non contano i tiri che vanno in tribuna. Provedel è stato quasi inoperoso se consideriamo quello che ha creato il Napoli. Per questo motivo bisogna trovare dei correttivi”.