Come affermato da Pierluigi Pardo nella telecronaca di Napoli-Spezia, la squadra azzurra in questa partita ha raggiunto un nuovo record assoluto in Serie A: sono 8 i tiri totali in porta nei primi 15 minuti di gioco. Questo sottolinea la capacità del Napoli di saper costruire tanto in zona d’attacco.

