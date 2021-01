Pedullà: “Il Napoli può chiudere Zaccagni entro fine mese per averlo dalla prossima estate”

Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, ha rilasciato delle dichiarazioni al sito williamhillnews.com riguardo l’interesse del Napoli su Zaccagni. Ecco quanto riportato:

“Il Verona vorrebbe 20 milioni, ma potrebbe accontentarsi di 12 e anche di 10 proprio perché non manca troppo tempo alla scadenza. Come fare se Zaccagni arrivasse a fine giugno in questa situazione, un anno allo stop senza rinnovo? Tutti i club interessati giocherebbero al ribasso, quindi bisogna inventarsi qualcosa ora. La soluzione potrebbe essere quella di cederlo ora e tenerlo fino a giugno, come il Verona aveva fatto lo scorso gennaio sia con Amrabat (poi passato alla Fiorentina) che con Rrhamani (che si sarebbe trasferito al Napoli). Proprio il Napoli è un club interessato ma in questo momento deve fare cassa e risolvere le situazioni in uscita relative a Milik e Llorente, c’è tempo fino a fine mese. Ma un profilo come quello di Zaccagni potrebbe piacere a tutti: alle due romane, al Milan (che ha abbondanza in quel ruolo dopo aver investito su giovani di valore), in ogni caso a chi cerca la fantasia al potere, il guizzo che ti cambia una partita, la continuità di rendimento e anche le missioni impossibili. Oggi sono soltanto rumors, nulla di concreto, a parte il Napoli che ha speso qualche chiacchierata e che potrebbe entrare nell’ordine di idee di chiudere entro fine mese per la prossima estate“.