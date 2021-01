SKY – Marsiglia e Atletico Madrid spaventati dalle richieste di De Laurentiis: 15 milioni di euro per la cessione

L’esperto di calciomercato di Sky Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione sul caso Milik ai microfoni di Sky Sport 24. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nell’ultimo periodo ci sono stati diversi contatti per Milik, in scadenza al termine della stagione. Si sono interessati fortemente in particolare l’Olimpique Marsiglia e l’Atletico Madrid. I due club però hanno fatto un passo indietro quando si sono trovati a interloquire con Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro infatti non scende dalla richiesta di 15 milioni di euro, puntando sulla volontà di Milik di andare a giocare altrove per non perdere l’Europeo con la Polonia. In caso non si dovesse trovare una sistemazione, il centravanti andrebbe via a parametro zero a fine stagione, in quel caso Juventus e Inter rimarrebbero in pole per l’acquisto”.