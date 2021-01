Stando a quanto riferito da Angelo Mangiante di Sky Sport, l’attaccante giallorosso Edin Dzeko ha avuto un risentimento muscolare.

Problema che lo vedrebbe fuori dal campo non solo domani nella sfida contro il Crotone, ma anche in previsione dei match con Inter e Lazio, gare valide per la diciassettesima e diciottesima giornata di Serie A. A prendere il suo posto in campo dovrebbe essere, dunque, Borja Mayoral.