Rischio rinvio di Milan-Juve: l’ASL di Torino può vietare la partenza a causa delle positività di Alex Sandro e Cuadrado!

Nelle ultime 24 ore sono emerse due positività in casa Juve quella di Alex Sandro, Ufficializzata nella giornata di ieri, e quella di Cuadrado, comunicata nelle ultime ore. Queste due positività, però, porterebbero a un possibile rinvio dell’attesissimo match Milan-Juve, in programma domani 6 gennaio alle 20.45. Dunque, la gara è a rischio rinvio dato che l’ASL di Torino può intervenire al riguardo e bloccare la partenza dei bianconeri visto che si teme un focolaio all’interno del gruppo squadra.

L’ASL di Torino è pronta a intervenire sulla trasferta di Milano

Questa situazione può far ricordare il quanto accaduto in occasione di Juventus-Napoli. La data stabilita per il big match fra Milan e Juve era il 6 gennaio ma potrà essere modificata nel caso in cui l’ASL terrà opportuno intervenire per bloccare la partenza della squadra di Pirlo per evitare un eventuale focolaio. Intanto il Milan attende notizie nelle prossime ore.

Milan-Juventus come Juventus-Napoli, il divieto da parte dell’ASL campana

La Juventus, nonostante il protocollo, potrebbe non partire per Milan per ordine dell’ASL di Torino, che impedirebbe la partenza dei bianconeri a causa delle due positività. Nelle prossime ore è previsto un nuovo giro di tamponi nella squadra di Andrea Pirlo visto che c’è il rischio che il numero di positivi possa aumentare. Stessa cosa era già successa in occasione di Juventus-Napoli, dove l’ASL campana vietò la trasferta agli azzurri ma in quell’occasione Andrea Agnelli, presidente della Juve, a Sky Sport presentò la sua squadra in campo e dichiarò che la partita poteva essere perfettamente disputata.