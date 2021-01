Oggi un pool di esperti si radunerà per onorare Diego Maradona: gli dedicheranno statua e museo

Secondo l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, una commissione in Comune di esperti per tutte le attività che si dovranno realizzare per onorare Diego Armando Maradona si radunerà oggi pomeriggio alle 15 nella sala giunta di palazzo San Giacomo.

“Si va dal museo, alla statua che raffigura il Pibe de Oro. Il museo di Maradona sarà al Filangieri, a via Duomo, dove saranno esposti tutti i cimeli raccolti anche durante il pellegrinaggio dei tifosi allo Stadio Maradona. Potrebbe iniziare il 15 gennaio, quando scadrà l’attuale dpcm che è in vigore che include anche la chiusura dei musei, ma si attendono disposizioni governative. La mostra su Maradona «Sinfonia di una felicità» al Museo Filangieri rimarrà in esposizione fino al Maggio dei Monumenti. La statua per Mardona dovrebbe invece essere allestita a Piazzale Tecchio. Infine è ancora in piedi con il Napoli calcio, l’iniziativa del museo all’interno dello Stadio Maradona. Al vaglio anche la possibilità di organizzare un triangolare con Napoli, Boca Juniors e Argentinos Juniors per l’inaugurazione ufficiale dello stadio Diego Armando Maradona a Fuorigrotta”.