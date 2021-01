Mertens, oggi la visita per sapere le sue condizioni: difficile il rientro per l’Udinese

Anche Dries Mertens è nella lista degli indisponibili del Napoli e la sua presenza per le prossime partite è in serio dubbio. Oggi il belga svolgerà gli esami per fare le valutazioni sulle sue condizioni della caviglia. Domani il Napoli gioca con lo Spezia e ovviamente Mertens non ci sarà, ma anche con l’Udinese la sua presenza è in forte dubbio. Tutto dipenderà dal risultato dei suoi esami di oggi. A riportarlo è Il Mattino.

