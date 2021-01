Koulibaly ancora out con Spezia e Udinese: lo staff medico non vuole rischiarlo

Non arrivano buone notizie per il Napoli. Kalidou Koulibaly dovrà ancora stare fuori un paio di partite: il senegalese deve ancora riprendersi dalla distrazione di primo grado al retto femorale sinistro rimediata nel match con la Lazio e non potrà aiutare la squadra. Come si legge sul Corriere del Mezzogiorno, è lo staff medico a non volerlo rischiare nelle due partite che verranno contro Spezia e Udinese. La data del rientro dovrebbe essere il 13 gennaio nella gara di Coppa Italia contro l’Empoli, una settimana prima della Supercoppa.



