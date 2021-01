Il Benevento vuole Maksimovic: sul piatto un triennale da 2.2 milioni

Il Benevento è alla ricerca di un centrale difensivo che possa affiancare Kamil Glik in campo. Il primo nome sul taccuino delle streghe è quello di Nikola Maksimovic, che però il DS Giuntoli non vuole cedere in questa finestra di mercato. Ecco quanto riporta “Il Mattino” in merito alla possibile trattativa:

“In questa trattativa c’è un intermediario speciale: è Glik, ex compagno di Maksimovic al Torino e ancora molto legato al calciatore azzurro. A Maksimovic il Benevento è pronto a offrire un triennale da 2,2 milioni di euro a salire ed è chiaro che la trattativa potrebbe decollare anche dopo gennaio, quando il giocatore sarà libero di firmare con chi gli pare. Opzione gennaio? Certo, sulla carta è possibile. Ma non è solo questione di prezzo del cartellino ma anche di dover sostituire il centrale. C’ è Rrhamani, vero, ma numericamente servirebbe un ulteriore innesto. Insomma, Maksimovic è operazione che può decollare in vista dell’ estate“.