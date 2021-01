Gattuso vicino alla firma: c’è l’intesa sul contratto ma Rino vuole chiarezza sul progetto

I nodi riguardanti diritti d’immagine e clausole rescissorie sono stati sciolti, e il rinnovo di contratto tra Rino Gattuso e il Napoli sembra avvicinarsi. De Laurentiis e il tecnico si sono venuti incontro, e come scrive l’edizione odierna de Il Mattino, l’accordo di massima è stato trovato. Ma prima Rino avrà bisogno di un altro incontro prima di firmare fino al 2023. Nessun grosso ripensamento, solo la volontà di capire quanto la pandemia abbia avuto un impatto sui conti del club e quale sarà il futuro del progetto Napoli. Non è u problema dunque di garanzie legate alla presenza di certi giocatori, come Koulibaly che quest’estate sembrava dovesse essere già in partenza. Gattuso ha solo bisogno di chiarezza, per esempio sul taglio ingaggi che ci sarò quest’estate che influenzerà il club dal punto di vista economico.

