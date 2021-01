Gattuso sceglie gli undici per lo Spezia con una novità in difesa

Ritmi forsennati e pochissimo riposo, questo il calendario delle prime uscite di campionato del 2021, in cui il Napoli è partito forte con una convincente vittoria esterna sul Cagliari, ma non c’è neanche il tempo per festeggiare che si riprende a giocare. Nella prossima uscita, infatti, il Napoli affronterà lo Spezia di Italiano, neopromossa che esprime però un calcio da salvezza, che cercherà il colpaccio. Secondo la Gazzetta dello Sport, ci potrebbe essere la sorpresa Rrahmani negli undici schierati da Gattuso, mentre tra i pali dovrebbe tornare Meret. Questi i probabili undici:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna