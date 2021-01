Esuberi in difesa: Ghoulam prigioniero del contratto pesante, Malcuit piace allo Spezia

Capitolo cessioni per il Napoli che deve liberarsi di qualche esubero in rosa. Nel Corriere del Mezzogiorno di questa mattina si sottolinea l’abbondanza sulle fasce, che potrebbe portare la cessione di uno tra Faouzi Ghoulam e Kevin Malcuit. Il primo ha un contratto molto pesante e sarà più complicato trovargli una sistemazione, mentre su Malcuit avanza un timido interesse dello Spezia, prossimo avversario del Napoli. La priorità in uscita è anche su Milik e Llorente.

