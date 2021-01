RAI – Il Napoli toglie Llorente dal mercato, De Laurentiis vorrebbe fare un dispetto a Milik: niente cessione per fargli saltare l’Europeo

NAPOLI CALCIO – Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal, a cura di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ciro Venerato, collega RAI ed esperto di calciomercato. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

News Napoli Calcio: il mercato in uscita

LLORENTE – “Il Napoli l’ha tolto dal mercato, fino a pochi giorni fa l’idea dei partenopei era darlo via. Ora evidentemente qualcosa è cambiato. So che in questo momento il Napoli vuole confermarlo fino a giugno per poi liberarlo gratis”

MILIK – “Nei prossimi giorni si lavorerà per convincere De Laurentiis a non fare dispetti. Per quanto possa essere incavolato con Milik e vuole negargli l’accesso all’Europeo, è probabile che poi Inter o Juventus, a giugno lo prendano a zero e si vada a rinforzare una diretta concorrente. C’è l’Atletico Madrid che offre un gruzzoletto, quindi perché non cederlo all’estero e non rafforzare una concorrente? Non so se Milik ha accordi con la Juventus, ma se gli agenti del giocatore parlano tutti i giorni con Marsiglia ed Atletico, hanno capito che il giocatore vorrebbe andar lì e non ha già accordi.

Napoli calciomercato: le ultime su Zaccagni

ZACCAGNI – “Interesse importante, sì, ma l’offerta il Napoli ad oggi non è pronta a farla per due motivi: deve prima capire dove inserirlo in questo contesto. L’altro motivo è economico ed ora può cercare di strappare un accordo morale più che scritto”