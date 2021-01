Allerta meteo prolungata a Napoli fino al 7 gennaio 2021

Il maltempo di questi giorni sta tenendo in ansia la città di Napoli e non solo, con numerosi fenomeni atmosferici anche nel resto della Campania. Per questo il Comune della città partenopea ha deciso di estendere l’allerta meteo anche ai prossimi giorni, come riportato in un comunicato dal sito ufficiale: “Prosecuzione di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 9:00 di martedì 5 gennaio 2021 e fino alle ore 09:00 di giovedì 7 gennaio 2021, salvo ulteriori valutazioni”.

