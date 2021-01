Osimhen, multa simbolica per dare un messaggio chiaro durante l’emergenza sanitaria

L’investimento per Osimhen rappresenta la spesa fatta per un attaccante dal grande talento, ma in primis anche quella fatta per un ragazzo poco più che ventenne. Un errore di gioventù quello commesso da Victor Osimhen, che è risultato positivo al Covid dopo aver partecipato ad una festa in Nigeria come hanno potuto dimostrare dei video apparsi sui social negli scorsi giorni. Il Corriere dello Sport di oggi spiega come il Napoli abbia già preso le contromisure e stia pensando di strigliare il nigeriano attraverso un discorso faccia a faccia con Gattuso e con una multa simbolica, che servirà da lezione al ragazzo. Il messaggio che deve passare è che nel periodo di emergenza sanitaria nessuno può permettersi di abbassare la guardia e schivare le regole.

