Obiettivo Supercoppa: Koulibaly e Mertens provano ad essere al massimo per la finale con la Juve

Dries Mertens e Kalidou Koulibaly, due nomi chiavi quelli ancora sulla lista degli assenti del Napoli, che nonostante ciò ha sbancato Cagliari con una vittoria molto convincente. I due giocatori hanno un obiettivo ben preciso in testa, ovvero tornare in forma in vista della finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus il 20 gennaio. Come si legge su Il Mattino, Mertens è ancora in Belgio ma dovrebbe tornare a breve mentre Koulibaly si è goduto la domenica in famiglia. I leader azzurri scalpitano per riunirsi al gruppo.

