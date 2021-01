Juventus e Inter sperano in Milik a zero: le due squadre tifano affinché il polacco rimanga in azzurro a gennaio

Oggi apre ufficialmente il calciomercato invernale, sessione in cui ogni giorno le cose possono cambiare da un momento all’altro a causa delle partite. Ciò che non cambia è la volontà del Napoli di cedere Milik subito cercando di guadagnarci qualcosa. Inter e Juventus seguono con attenzione la faccenda, soprattutto i nerazzurri, che con il problema fisico di Lukaku ieri hanno avuto qualche brivido lungo la schiena per il discorso attaccante. Come scrive Tuttosport di oggi, la speranza delle due squadre è che Milik non venga ceduto a gennaio così da poterlo aspettare e prelevare a zero. Dopo, ci sarà la sfida tra la migliore offerente di un contratto succulento che potrà aggiungerlo alla propria rosa.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI