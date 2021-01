I quotidiani incoronano Zielinski: pioggia di bei voti per il polacco

La partita di ieri contro il Cagliari ha messo in luce Zielinski con una doppietta di pregevole fattura e i quotidiani in edicola oggi hanno premiato il polacco con voti in pagella che farebbero invidia al primo della classe. Tris di 7,5 per Corriere della Sera, Repubblica e Tuttosport, che lo paragona ad un’étoile da danza classica per la bellezza dei suoi movimenti. Corriere dello Sport, Gazzetta e Il Mattino abbondano con un 8 pieno, definendo la sua gara da incorniciare. Il polacco ha conquistato la critica e si è preso il centrocampo del Napoli, trascinando la squadra ad un risultato esterno dal rande peso specifico contando l’assenza di Mertens e Osimhen.

