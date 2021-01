Criscitiello: “Osimhen andrebbe a preso a calci nel sedere ma il Napoli non lo multa nemmeno”

Il giornalista Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha lanciato una pesante polemica nei confronti di Victor Osimhen, protagonista in negativo per aver violato le norme di sicurezza durante le feste. Queste le sue parole:

“Il Napoli continua a brillare anche se i problemi non mancano neanche in casa azzurra. La forza di Gattuso è quella di far passare in secondo piano le assenze di Osimhen e Mertens, le follie del nigeriano che andrebbe preso a calci nel sedere e invece non viene neanche multato dal club.