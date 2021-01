Ancelotti: “Zielinski è completo, Lozano l’anno scorso ha faticato perché è arrivato tardi”

Carlo Ancelotti, ex tecnico del Napoli prima dell’arrivo di Rino Gattuso, ha parlato a Radio Anch’io Lo Sport lasciando spazio anche a qualche commento sulla rosa del Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

SU LOZANO E ZIELINSKI – “Zielinski è un centrocampista completo, con me ha giocato in tutte le posizioni del centrocampo. Non è sempre continuo ma ha grande qualità. Lozano, invece, è un giocatore che ha una qualità speciale, ovvero la velocità. È rapido, l’anno scorso ha fatto fatica perché è arrivato gli ultimi giorni di mercato”.