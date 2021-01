Osimhen, le scuse dopo i video: “Ho sbagliato, chiedo scusa a società e tifosi”

Arrivano direttamente dal profilo Instagram ufficiale di Victor Osimhen le scuse per l’accaduto, dopo i video della festa di compleanno in Nigeria.

Il giocatore, dopo aver eseguito la riabilitazione in Belgio (ad Anversa) per l’infortunio subito in Nazionale, era volato in Nigeria per festeggiare il suo compleanno e lì, forse, potrebbe aver contratto il COVID-19 che lo terrà fuori dalla disponibilità del Napoli in questi primi match del nuovo anno.

LA FOTO: