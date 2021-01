Di Francesco in conferenza: “Sono arrabbiato e si vede. Peggior Cagliari della stagione? Direi miglior Napoli!”

Al termine del match Cagliari-Napoli, Eusebio Di Francesco ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa. Di seguito quanto evidenziato:

“Il Napoli è stato superiore rispetto a noi, ma giocare mezz’ora in 10 non è semplice. Non siamo riusciti a difendere bene. Facile ora criticare il Cagliari, ma bisogna analizzare la partita. Abbiamo tante assenze in rosa e questo ci penalizza, come l’assenza di Nainggolan. L’espulsione non deve essere un alibi.

Al Cagliari manca cattiveria?

Condivido l’analisi sull’aspetto mentale, è una squadra fragile che ha bisogno di personalità. Nainggolan ci aiuterà.

Esonero Di Francesco?

Non mi piace questa domanda. Sono il mister di questa squadra e farò di tutto per migliorare. Sono arrabbiato, penso si veda.

Peggior Cagliari della stagione? Direi miglior Napoli dell’anno”.