Le sfumature del Napoli si dipingono di Zielinski, Insigne e Lozano

È bastato solo il primo minuto del match per far capire al Cagliari che dalla Sardegna Arena non ne sarebbe uscito vivo e, infatti, in quei sessanta secondi il Napoli è riuscito a far tremare la difesa dei casteddu con due tiri in porta prima di Zielinski e poi di Lozano. Ma quel tentativo verso la rete del polacco era solo il primo segnale di grandissimo stato forma e, tanto è vero che a firmare l’1-0 è stato proprio lui con un gran tiro da fuori area eseguito perfettamente con il suo nobile sinistro. A quanto pare, però, Piotr ne aveva ancora da vendere e infatti diventa l’autore di una doppietta al 62′ ,dopo che il Cagliari aveva agguantato il pari negato però, appunto, proprio da lui. Ad allungare le distanze ci pensano poi Lozano e Insigne, con quest’ultimo che calcia dal dischetto il primo rigore stagionale concesso al Napoli.

Tre personalità vincenti riescono nell’impresa a battere il Cagliari: l’uomo partita, il rinato e il recordman

Il Napoli cambia ancora una volta il suo volto e le assenze che ha dovuto affrontare contro la Lazio sono state risentite, ma al loro rientro dopo un momento buio ritrova la luce e ne esce vincitore alla prima partita dell’anno 2021. Gattuso ritrova i suoi dopo aver conquistato solo un punto in tre partite e spadroneggia a Cagliari con Insigne, Zielinski e Lozano.

L’UOMO PARTITA – Pare che Zielinski abbia ormai preso in parola Gattuso, quando quest’ultimo in un’intervista dichiarò tutta la sua stima verso il calciatore evidenziando però un piccolo dettaglio da migliorare: quello di essere più incisivo. E, infatti, l’ex Empoli si è messo subito all’opera con tre gol in Serie A e uno in Europa League rifilato alla Real Sociedad. Piotr è venuto fuori mostrando a tutti le sue carte vincenti e dopo aver affrontato il Covid ora sembra essersi ripreso nel migliore dei modi andando a interpretare perfettamente il ruolo da trequartista.

IL RINATO – Il peso dei cinquanta milioni sembra essere sparito. È questo quanto speso per il cartellino di Lozano che dopo un’annata da buttare è pronto a ripartire e a mettersi in gioco. Dopo aver affrontato tante critiche in una stagione da dimenticare, il messicano si riconferma ancora una volta facendo sentire la sua presenza in campo. Una croce per il difensore del Cagliari, Lykogiannis, mandato più di una volta furi tempo, e alla fine non riuscendo più a placare l’animo guerresco nel Chucky è stato costretto a commettere due falli rimediandogli un espulsione. Dunque, l’ex PSV sta dando filo da torcere a tutti gli sfidanti di Serie A ripartendo alla grande sotto la guida del tecnico calabrese, Gattuso.

IL RECORDMAN – E dopo il rigore piazzato a Cragno in Cagliari-Napoli, Insigne raggiunge Careca nella classifica all-time dei bomber azzurri. Questo è solo una delle tante soddisfazioni conquistate dallo scugnizzo di Frattamaggiore, oltre a quella che lo vede come uno tra i calciatori che ha inciso di più da fuori area in Europa in questa Stagione in corso. Lorenzo quest’anno si è assunto le proprie responsabilità da capitano dei partenopei, e in campo lo dimostra con le sue giocate e, infatti, la sua presenza si fa sentire. E come a Napoli è così anche in Nazionale dove si è fatto valere più di una volta portando in alto il nome dei napoletani. Ci sono ancora tanti altri traguardi importanti da raggiungere, ma basta solo un po’ più di continuità da parte dell’attaccante, che proprio negli ultimi anni è venuta meno, per raggiungere un livello ancora più prestigioso.