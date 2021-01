Cagliari, Di Francesco: “Il Napoli in vantaggio per la nostra inferiorità numerica. Pavoletti va via? Non so nulla”

Al termine della sfida Cagliari-Napoli, Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato:

“Sicuramente l’inferiorità numerica ha aiutato il Napoli. Potevamo fare meglio per quanto riguarda la fase difensiva nel primo tempo. Nel secondo tempo siamo cresciuti, ma ciò non ha aiutato la squadra. L’espulsione non ha aiutato a livello psicologico.

Otto partite senza successo.

Mi preoccupa, anche se la prossima possiamo vincerla. In precedenza meritavamo di più. Oggi prendiamo atto di questa sconfitta. Anch’io farò qualcosa in più: sarò più determinato e darò peso al risultato finale.

Mercato Cagliari.

Pavoletti va via? Non ne abbiamo parlato, non so nulla. Sì, può arrivare un altro centrocampista”.