Osimhen: la positività al Covid mette in dubbio la sua presenza nella finale di Supercoppa

Non comincia al meglio il nuovo anno del Napoli: ieri infatti è arrivata la notizia della positività al Covid-19 di Victor Osimhen al rientro dalla Nigeria, che va a sommarsi con l’infortunio alla spalla ancora da smaltire. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi, con il Covid il rischio reale è che ora il nigeriano può essere costretto a saltare la finale di Supercoppa italiana il 20 gennaio contro la Juventus. Infatti, il Covid potrebbe rallentare di molto il processo di rientro in gruppo per il giovane attaccante, che rischia di rimanere inattivo fino a pochissimo prima della finale.

