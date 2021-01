Mertens prova a velocizzare il recupero: lunedì a Castel Volturno per valutare le sue condizioni

L’emergenza del Napoli in attacco non è ancora terminata, e con l’arrivo del nuovo anno gli azzurri sperano di uscirne al più presto. Come riferisce il Corriere dello Sport, Dries Mertens sta provando a rientrare il più in fretta possibile, per dare una mano alla squadra in difficoltà. Il belga arriverà lunedì a Castel Volturno e subito si valuteranno le sue condizioni per vedere se potrà già essere convocabile per la partita contro lo Spezia, almeno partendo dalla panchina. In caso contrario, Mertens rientrerà contro l’Udinese il 10 di gennaio, come pronosticato dopo l’infortunio contro l’Inter.

