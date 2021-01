Llorente resterà a Napoli almeno fino alla Supercoppa: sullo spagnolo quattro squadre di Serie A

Il Corriere del Mezzogiorno ha analizzato la situazione uscite in casa Napoli soffermandosi in particolare sul caso di Fernando Llorente. Ecco quanto evidenziato:

“Le valutazioni sul futuro dello spagnolo sono rimandate agli ultimi dieci giorni di mercato, dopo il recupero di Mertens e quando saranno più chiari i temi per il rientro in campo di Victor Osimhen. Varie squadre italiane si sono mosse per Llorente, con l’idea del contratto semestrale con opzione per la prossima stagione”.

“La Sampdoria qualche settimana fa ha avuto contatti più intensi, anche la Fiorentina si è fatta avanti parlandone sia con il Napoli che con l’entourage di Llorente, stuzzicando soprattutto l’interesse di Milan e Juventus“.

“Tutto rimandato, Fernando è a disposizione di Gattuso, pronto a valutare il suo impegno a gara in corso, magari per uno spezzone come fatto contro il Torino, dipende dall’andamento delle partite”.